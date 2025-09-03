Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 8:56 AM IST

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ല്യാ​സ് കാ​ര​ക്കു​ന്നി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ല്യാ​സ് കാ​ര​ക്കു​ന്നി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ല്യാ​സ് കാ​ര​ക്കു​ന്നി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ദ​വാ​ത്മി ഏ​രി​യ

    ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദ​വാ​ത്മി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ദ​വാ​ത്മി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ല്യാ​സ് കാ​ര​ക്കു​ന്നി​ന് സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ​മൂ​ഹ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം കെ.​എം.​സി.​സി ദ​വാ​ത്മി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്കം സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് തീ​രാ ന​ഷ്ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​ിറ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് ഹു​ദ​വി അ​ഞ്ച​ച്ച​വി​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ച​മ്ര​വ​ട്ടം, ഇ​ല്യാ​സ് കാ​ര​ക്കു​ന്നി​നു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ഫ​ല​കം കൈ​മാ​റി.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ താ​ഴേ​ക്കോ​ട്, ഹ​മീ​ദ് റീ​മ വെ​ള്ളി​ല, ഷാ​ജി കാ​യം​കു​ളം, ഷാ​ഫി കാ​വ​ന്നൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ഴ​മ​ള്ളൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഫി​റോ​സ് ചെ​റു​വാ​ടി, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ല​മ​ട​ത്തി​ൽ, അ​ലി മ​ങ്ക​ട, ഫ​ഹ​ദ് കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഒ​റ​വ​മ്പു​റം, ശി​ഹാ​ബ് ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:pravasiFarewellSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ilyas Karakunnan, who is returning after completing his Immigration life, was given a farewell
