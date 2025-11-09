Begin typing your search above and press return to search.
    അനധികൃത ടാക്സി സർവിസ്; ഒരാഴ്​ചക്കിടെ 1,071 ഡ്രൈവർമാർ അറസ്​റ്റിൽ

    പിഴ, വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടി ശക്തമാക്കി പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി
    യാംബു: ലൈസൻസില്ലാതെ ടാക്സി സർവിസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈർമാർക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കി പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഏഴ്​ വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അനധികൃത ടാക്സി സർവിസ് നടത്തിയതിന് 1,071 ഡ്രൈവർരെ സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് പിടികൂടി. നിയമലംഘകരുടെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ, വൻതുക പിഴ ചുമത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    അറസ്​റ്റിലായതിൽ 500 പേർക്ക്​ ടാക്​സി സർവിസ്​ നടത്താൻ ലൈസൻസില്ലാത്തവരാണ്​. ബാക്കിയുള്ളവർ നിയമവിരുദ്ധമായി യാത്രക്കാരെ വിളിച്ചുകയറ്റൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ്​. 20,000 റിയാൽ വരെയാണ്​ പിഴ. 60 ദിവസം വരെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടലും ശിക്ഷയാണ്​. അനധികൃത ടാക്​സികളിലേക്ക്​ യാത്രക്കാരെ വിളിച്ചുകയറ്റൽ പോലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ 11,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ചുമത്തും. 25 ദിവസം വരെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടും.

    രാജ്യത്തെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും ഗതാഗതത്തി​െൻറ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കാനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ തടയുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിശോധന ഊർജിതതമാക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

