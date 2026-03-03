Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി മു​സാ​ഹ്​​മി​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 March 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 9:35 AM IST

    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ ജ​ന​കീ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ ജ​ന​കീ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ ജ​ന​കീ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഖു​വ​യ്യ​യി​ൽ ജ​ന​കീ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നും 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള അ​ൽ​ഖു​വ​യ്യ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​രു​ന്നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, ഹാ​ഷിം കു​ന്നും​ത​റ, ഷ​ഫീ​ക് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​സാ​ഹ്​​മി​യ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​സാ​ഹ്​​മി​യ, ദു​ർ​മ, ഖു​വ​യ്യ, റു​വൈ​ദ എ​ന്നീ നാ​ല് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftarIftar MeetLarge crowdKeli Musahmia area
    News Summary - Iftar with a large crowd of people in the Keli Musahmia area
    Similar News
    Next Story
    X