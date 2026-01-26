Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:33 AM IST

    ഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​രം​ഭം; ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​രം​ഭം; ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ലെ ഇ​ഫ്താ​ർ 

    Listen to this Article

    മ​ദീ​ന: റ​മ​ദാ​നി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ലും ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​രു ഹ​റം കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സു​ഗ​മ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫു​ഡ് സ​ർ​വി​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​റ്റ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​ധു​വാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. മ​ക്ക​യി​ലോ മ​ദീ​ന​യി​ലോ ഉ​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ലൈ​സ​ൻ​സോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​പ​ത്ര​മോ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ’, നു​സു​ക് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ഫ്താ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാം. ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലു​മെ​ത്തു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ഫ്താ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftargulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Iftar initiative in both Haram; Companies can apply through digital platform
    Similar News
    Next Story
    X