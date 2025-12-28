Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:43 AM IST

    ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ: ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി

    ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ: ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി
    Listen to this Article

    മ​ക്ക: റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ (നോ​മ്പ് തു​റ​ക്ക​ൽ) സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം .

    കാ​റ്റ​റി​ങ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ധു​വാ​യ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ക്ക​യി​ലോ മ​ദീ​ന​യി​ലോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം തെ​ളി​യി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്ഥ​ല​മോ, പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​റോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അം​ഗീ​കൃ​ത വി​ഷ്വ​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യും ഭ​ക്ഷ​ണ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​ലാ​ല​ന ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​തി​ദി​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10000 ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    നി​യു​ക്ത ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി റ​ജ​ബ് 1447 ഹി​ജ്റ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​െ​മ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു

    TAGS:gulfnewsHaramSaudi Arabia
