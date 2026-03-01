Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 March 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 9:13 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പു​തു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പു​തു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മത്തിൽനിന്ന്

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക്​ ക്വാ​​ർ​​ട്ടേ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എം​ബ​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങ് ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ക​ത, കാ​രു​ണ്യം, സേ​വ​ന​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച എം​ബ​സി ഷാ​ർ​ഷെ ദ​ഫെ അ​ബൂ മാ​ത്ത​ൻ ജോ​ർ​ജ്​ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശു​ദ്ധ മാ​സ​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Iftar gathering at the Indian Embassy renews friendship and brotherhood
