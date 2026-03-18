Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​മാ​യി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 March 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 8:53 AM IST

    സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ദ​മ്മാം ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദ​മ്മാം: 'ഒ​രു​മി​ക്കാം ഒ​ത്തു​കൂ​ടാം' എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ദ​മ്മാം റോ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​മാ​യി മാ​റി. സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ വാ​ട​ന​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. മ​നു​ഷ്യ​നെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് വ്ര​തം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും, ആ ​ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അ​ശാ​ന്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഘ​ട​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ​ശി​കു​മാ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ജി അ​മ്പ​ല​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​യ്സ് റ​ഷീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftarthrissur districtfriendship
    News Summary - Iftar at Thrissur District Friendship Hall with a group of friends
    Next Story
    X