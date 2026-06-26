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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 8:04 AM IST

    പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം -ഫി​റ്റ് ജി​ദ്ദ

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    പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം -ഫി​റ്റ് ജി​ദ്ദ
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    ജി​ദ്ദ: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഫി​റ്റ് ജി​ദ്ദ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​ക​ളോ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളോ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് മു​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും, അ​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര, ഫെ​ഡ​റ​ൽ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യോ, അ​ത് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​ക്കും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും ക്ഷ​ത​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ര​ള​ത്തെ ആ​ഗോ​ള ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന കേ​ര​ള നോ​ള​ജ് വാ​ലി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ 100 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ-​ന​വോ​ത്ഥാ​ന അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, ജാ​ഫ​ർ ചാ​ലി​ൽ, കെ.​കെ ഫൈ​റൂ​സ്, അ​ഫ്‌​സ​ൽ നാ​റാ​ണ​ത്ത്, എം.​പി ബ​ഷീ​റ​ലി, നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം, കെ.​വി ജം​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:SchoolsjiddahPM SHRI
    News Summary - If Alterations to PM SHRI Conditions Are Impossible, the Scheme Must Be Abandoned: FIT Jiddah
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