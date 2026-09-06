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    ‘ഇ​ടം’ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

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    ‘ഇ​ടം’ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
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    ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, അ​ൻ​ഷാ​ദ് മൂ​ക്ക​ട​യി​ൽ, അ​ഖി​ലേ​ഷ് മാ​ത്യു

    റി​യാ​ദ്/​കോ​ത​മം​ഗ​ലം: പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഇ​ട’​ത്തി​െൻറ 2026-28 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കോ​ത​മം​ഗ​ലം ന​ള ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ പാ​ന​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി (പ്ര​സി.), അ​ൻ​ഷാ​ദ് മൂ​ക്ക​ട​യി​ൽ (സെ​ക്ര.), അ​ഖി​ലേ​ഷ് മാ​ത്യു (ട്ര​ഷ.), മു​ഹ്സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, യൂ​നു​സ് ഹു​സൈ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), സ​ഫ​ർ പൈ​മ​റ്റം, റ​ഷീ​ദ് പ​രീ​ക്കു​ട്ടി (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ഷി​ഹാ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മെ​ഴു​ക്കാ​ട്ടി​ൽ (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​ജി​ൽ​സ് ഒ. ​ജ​മാ​ൽ (പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​ഖി​ലേ​ഷ് മാ​ത്യു (ചി​ട്ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - ‘Idam’ Expatriate Association Gets New Leadership
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