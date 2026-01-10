Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:36 AM IST

    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​​ന്റെ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘ഉ​ണ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര’

    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​​ന്റെ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘ഉ​ണ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര’
    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​​ന്റെ കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജീ​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​ണ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്ക് ബൈ​ഷി​ൽ തീ​രം ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജീ​സാ​ൻ: കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​​ന്റെ കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജീ​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഉ​ണ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര’​ക്ക് ബൈ​ഷി​ൽ തീ​രം ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി. ജീ​സാ​നി​ലെ 10,000 മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തും.

    വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ന്ത്വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്കും സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​വെ ഉ​ണ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ത്വാ​ഹാ കി​ണാ​ശ്ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ഹ​നാ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്ത​ഫ സ​അ​ദി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റീ​ജ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സു​ഹൈ​ൽ സ​ഖാ​ഫി വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്​​ദു​ല്ല സു​ഹ്​​രി, റ​ഫീ​ഖ് ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി, മ​ജീ​ദ് മു​സ്​​ലി​യാ​ർ, ജ​ലീ​ൽ വാ​ഴ​യൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ണ്ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഉ​നൈ​സ് സ​ഖാ​ഫി പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. റ​ഫീ​ഖ് കു​റ്റി​ച്ചി​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​മീ​ദ് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kanthapuramSaudi Newsicfgulfnewsmalayalam
    News Summary - ICF ‘Unarth Yatra’ in connection with Kanthapuram’s Kerala Yatra
