ഐ.സി.എഫ് ഉനൈസ ഡിവിഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
അൽ ഖസീം: ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ്) അൽ ഖസീം റീജൻ കമ്മിറ്റിക്കു കീഴിലെ ഉനൈസ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി നേതൃ പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഉനൈസ അൽ മിശ്കാത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 'ദ വാല്യൂ ലാബ്' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് റീജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല സകാക്കിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഉനൈസ ഡിവിഷൻ അഡ്മിൻ ആൻഡ് ഐ.ടി സെക്രട്ടറി മുനീർ സഖാഫി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. റിയാദ് റീജൻ വിമൻ എംപവർമെന്റ് സെക്രട്ടറി ജാബിർ പത്തനാപുരം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഐ.സി.എഫ് അൽ ഖസീം റീജൻ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഓർഗനൈസർ ജഅഫർ സഖാഫി കോട്ടക്കൽ ഉൽബോധന പ്രഭാഷണം നടത്തി.
ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി ഹുസ്സൈൻ താനാളൂർ സ്വാഗതവും ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി മുനീർ ബാലുശ്ശേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഡിവിഷനു കീഴിലെ നാല് യൂനിറ്റുകളിലെ നേതാക്കളും ഡിവിഷൻ, റീജൻ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
