Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Aug 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    13 Aug 2025 9:39 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​നൈ​സ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​നൈ​സ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ ഖ​സീം: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) അ​ൽ ഖ​സീം റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു കീ​ഴി​ലെ ഉ​നൈ​സ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​നൈ​സ അ​ൽ മി​ശ്കാ​ത് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ 'ദ ​വാ​ല്യൂ ലാ​ബ്' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് റീ​ജ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല സ​കാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ഉ​നൈ​സ ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഐ​.ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് റീ​ജ​ൻ വി​മ​ൻ എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ പ​ത്ത​നാ​പു​രം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ൽ ഖ​സീം റീ​ജ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ജ​അ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്സൈ​ൻ താ​നാ​ളൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​വി​ഷ​നു കീ​ഴി​ലെ നാ​ല് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും ഡി​വി​ഷ​ൻ, റീ​ജ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

