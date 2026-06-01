Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസേ​വ​ന​നി​റ​വി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 9:57 AM IST

    സേ​വ​ന​നി​റ​വി​ൽ മി​ന​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് -ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    സേ​വ​ന​നി​റ​വി​ൽ മി​ന​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് -ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ജ്ജ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഐ.​സി.​എ​ഫ് - ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ

    മ​ക്ക: പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് - ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കു​ന്നു. സേ​വ​ന​ത്തി​െൻറ തി​ള​ക്ക​വും സം​തൃ​പ്തി​യു​മാ​യാ​ണ് മി​ന​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ഐ.​സി.​എ​ഫ് - ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഹ​ജ്ജ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ഫീ​സ്, ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്, വീ​ൽ ചെ​യ​ർ പോ​യി​ൻ​റ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹെ​ൽ​പ്പ്‌ ഡെ​സ്ക്‌, സ്കോ​ളേ​ഴ്സ്‌ ടീം‌ ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​ക്യാ​മ്പി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ​ഴി​തെ​റ്റി​യ ഹാ​ജി​മാ​രെ മി​നാ​യി​ലെ അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വീ​ൽ ചെ​യ​റി​ൽ ജം​റ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും മൂ​ന്ന് ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ക്ക​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ക​ഞ്ഞി വി​ത​ര​ണം മി​ന​യി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി മാ​റി. അ​ബൂ മി​സ്ബാ​ഹ് ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി, റാ​ഷി​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, റ​ഷീ​ദ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, സാ​ദി​ഖ് ചാ​ലി​യാ​ർ, ജ​മാ​ൽ ക​ക്കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഖാ​ദി​സി​യ്യ, നൗ​ഫ​ൽ അ​രീ​ക്കോ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ ചെ​റു​കോ​ട്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ഹ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ, ഫൈ​റൂ​സ് വെ​ള്ളി​ല, ജു​നൈ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക​ട​മ്പോ​ട്ട്, മു​ർ​ഷി​ദ് നെ​ല്ലി​ക്ക​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​സീ​സി​യ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ സേ​വ​നം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഹാ​ജി​മാ​രെ അ​റ​ഫ​യി​ലേ​ക്ക്‌ യാ​ത്ര​യ​യ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​വും, മി​നാ​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ള്ള ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വു​മാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​നി ഹാ​ജി​മാ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക്ക​യി​ലെ​യും അ​സീ​സി​യ​യി​ലേ​യും വി​വി​ധ ബി​ൽ​ഡിം​ഗു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്, അ​വ​സാ​ന ഹാ​ജി​യും മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് വ​രെ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട സേ​വ​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ICF-RSC volunteers deliver a message to Mina in Sevananirav
    Similar News
    Next Story
    X