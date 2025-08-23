Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘പ്ര​വാ​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:46 PM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ‘പ്ര​വാ​സി പാ​ർ​ലമെ​ന്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Expatriate parliament
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ര​വാ​സി പാ​ർ​ലമെ​ന്റ്’

    റി​യാ​ദ്: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘നീ​തി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​വ​ട്ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദി​ൽ ‘പ്ര​വാ​സി പാ​ർ​ലമെ​ന്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 22 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സ​ഭ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക ഗാ​ല​റി​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ11 മോ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​ഹ​ന​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ആ​ണ് പ്ര​വാ​സി പാ​ർ​ലമെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീഷ​ൻ പോ​ലും ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, നി​രാ​ശ കൈ​വെ​ടി​യാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​ത് മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​രോ പൗ​ര​ന്മാ​രും ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ​വും പ​രി​ശീ​ല​നവും സം​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നു.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല (ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി), അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ത​ത്തെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു (അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി), ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​നും ചോ​രി​യും (ഫൈ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട്), വാ​യ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടാ​നാ​കു​മോ? (മു​ജീ​ബ് അ​ണ്ടോ​ണ), ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ (മു​നീ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ), മ​ത​ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സം​സ്കാ​ര​വും (അ​ലി ബു​ഖാ​രി), സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ വി​ദ്വേ​ഷ​വും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​വും സ​മൂ​ഹ​വും ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ (ഷു​ക്കൂ​ർ അ​ലി ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി), മ​തേ​ത​ര​ത്വം നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്താ​കും? (നി​ഹാ​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ്), ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​സ്കാ​രം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം (അ​ബ്ദു​ൾ​റ​സാ​ഖ് മ​ർ​ഖ​ബ്), ഐ​ക്യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പൗ​ര​ന്റെ പ​ങ്ക് (അ​ബൂ​ഹ​നീ​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ), മ​തം, ഭാ​ഷ, പ്ര​ദേ​ശം മാ​റി​യാ​ലും ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ’ എ​ന്ന് ഒ​ന്നാ​കു​ക (അ​ഷ്‌​ക​ർ മ​ഴൂ​ർ) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മോ​ഷ​നു​ക​ളും അ​വ​താ​ര​ക​രും.

    ഓ​രോ മോ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​വും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ജാ​ബി​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ, ഹാ​രി​സ് മ​ഖ്‌​ദൂ​മി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​രീം, റ​സാ​ഖ് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര, ഷ​മീ​ർ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി ഒ​ള​മ​തി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മാ​നി​പു​രം, ഉ​മ​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ​ന്നി​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ സ​അ​ദി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ള്ളൂ​ക്ക​ര, സി​ദ്ധീ​ഖ് പാ​മ്പു​രു​തി, സു​നൈ​സ്‌ എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജാ​ബി​റ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateGulf Newssoudi newsicf
    News Summary - ICF organizes ‘Expatriate Parliament’
    Similar News
    Next Story
    X