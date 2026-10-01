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    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റി​യാ​ദി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 96-ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് റീ​ജ്യെൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ജീ​വെൻറ സ​മ്മാ​നം പ​ങ്കു​വെ​ക്കൂ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബ​ത്ഹ ഗു​രാ​ബി പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30-ന് ​സ​മാ​പി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തി ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ 20 റീ​ജ​നു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ലാ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ​ഇ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. മൊ​ബൈ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ക​ള​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ന് പു​റ​മെ റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി​യും നി​ര​വ​ധി ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ലു​ഖ്മാ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ, ഹു​സൈ​ന​ലി ക​ട​ലു​ണ്ടി, എം.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ​ലി, ഉ​മ​ർ പ​ന്നി​യൂ​ർ, റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി ഒ​ള​മ​തി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​രീം, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് താ​നാ​ളൂ​ർ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​നി​യി​ൽ, ഇ.​ആ​ർ.​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​സാ​ക്ക് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര, മ​ൻ​സൂ​ർ പാ​ല​ത്ത്, ജാ​ബി​ർ അ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ല​ത്തീ​ഫ് മാ​നി​പു​രം, ജ​മാ​ൽ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - ICF organizes blood donation camp in Riyadh
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