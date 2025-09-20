Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:34 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    ദ​മ്മാം: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​മാ​യ യൂ​നി​റ്റ് മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​റ്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ത​ലം വ​രെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വി​പ​ണ​ന​വും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യും ത​ട​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലുള്ള വ​ൻ​വി​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ഗ്ര​സി​ക്കു​ന്ന ല​ഹ​രി​യെ​യും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ന്നെ​ങ്കി​ലെ ചെ​റു​ത്ത് തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വൂ എ​ന്നും അ​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​തു​റ​യി​ലും പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ളു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ല​വി​ൽ വ​ര​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ്വ​യം സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​വ​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.'ധ്വ​നി'​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം റീ​ജി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം പാ​ല​ച്ചി​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ സ​അ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സൗ​ദി ഈ​സ്റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ദ​അ​വ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ക​ള​റോ​ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​കെ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​സാ​മി ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​രീ​ഫ് മ​ണ്ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മാ​നി, റാ​ഷി​ദ്‌ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, നാ​സ​ർ മ​സ്താ​ൻ​മു​ക്ക്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കൂ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ മു​നീ​ർ തോ​ട്ട​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​അ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

