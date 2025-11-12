Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഐ.സി.എഫ് കലണ്ടർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:56 AM IST

    ഐ.സി.എഫ് കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.എഫ് കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.സി.എഫ് സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ

    പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽനിന്ന്​

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ്) സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. ബത്​ഹയിലെ ഡിമോറ പാലസ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു പ്രകാശനം.

    ഐ.സി.എഫ് നാഷനൽ ഹ്യൂമൺ അഫയേഴ്‌സ് നാഷനൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ്​ അബ്​ദുസലാം വടകര ചാപ്റ്റർ പബ്ലിക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി അബ്​ദുസലാം പാമ്പുരുത്തിക്ക് പകർപ്പ് നൽകി. സൗദി നാഷനൽ സംഘടനാകാര്യ സെക്രട്ടറി ബഷീർ പറവൂർ, നാഷനൽ ക്ഷേമകാര്യ സെക്രട്ടറി ലുഖ്മാൻ പാഴൂർ, നാഷനൽ മോറൽ എജുക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ഉമർ പന്നിയൂർ, നാഷനൽ പി.ആർ ആൻഡ് മീഡിയ സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫലി, റിയാദ് റീജിയൻ ഹ്യൂമൺ അഫേഴ്‌സ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ്​ അബ്‌ദുറഹ്‌മാൻ സഖാഫി ബദിഅ, റീജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹീം കരീം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsCalendarreleasedicfgulf
    News Summary - ICF calendar released
    Similar News
    Next Story
    X