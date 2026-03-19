    Posted On
    date_range 19 March 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 11:53 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ അ​ൽ ഖ​സീം ‘ഡെ​യി​ലി ഇ​ഫ്താ​ർ’: സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ അ​ൽ ഖ​സീം ‘ഡെ​യി​ലി ഇ​ഫ്താ​ർ’: സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​ൽ ഖ​സീം റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഡെ​യി​ലി ഇ​ഫ്താ​ർ

    ബു​റൈ​ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ‘റ​മ​ദാ​ൻ വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ മാ​സം’ കാ​മ്പ​യി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ അ​ൽ ഖ​സീം റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യും രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളും (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘റ​മ​ദാ​ൻ ഡെ​യി​ലി ഇ​ഫ്​​താ​ർ’ ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 30 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ റീ​ജ്യ​നി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബു​റൈ​ദ അ​ൽ മി​സ്ബാ​ഹ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, ഉ​നൈ​സ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഉ​നൈ​സ അ​ൽ മി​ശ്കാ​ത് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, ഖു​ബൈ​ബ് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖാ​ദി​സി​യ്യ ഹാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​ന ഇ​ഫ്താ​റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ൽ മി​സ്ബാ​ഹ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ലെ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ​ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി ജാ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ൻ​ജി. ബ​ഷീ​ർ, പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), പ​ർ​വേ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, നി​ഷാ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി (പ്ര​വാ​സി സം​ഘം), ബ​ഷീ​ർ വെ​ള്ളി​ല, ശ​രീ​ഫ് ത​ല​യാ​ട് (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ൻ​സാ​ർ തോ​പ്പി​ൽ (ഇ​ശ​ൽ ബു​റൈ​ദ), സ്വാ​ലി​ഹ് ബെ​ല്ലാ​രി (കെ.​സി.​എ​ഫ്), ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം (ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ നോ​ർ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ഫ്താ​ർ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ഹാ​ജി ന​ല്ല​ളം, സ​ത്താ​ർ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, നി​സാം മാ​മ്പു​ഴ, സ​ഹ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:iftarCelebritiesicfAl Qasim
    News Summary - ICF Al Qasim ‘Daily Iftar’: Celebrities participate in the celebration of love
