    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​വ​ല​യി​ലിനു കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇബ്രാഹിമിന് കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ലി​യാ​ർ വാ​ടാ​ട്ടു​പാ​റ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​വ​ല​യി​ലി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാം​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ആ​ക്​​ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി​യാ​ർ വ​ടാ​ട്ട്പാ​റ കൈ​മാ​റി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ, ജു​ബൈ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് കു​ട്ട​മ​ശ്ശേ​രി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജാ​സ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ കൊ​ടി​കു​ത്തി​മ​ല, റി​യാ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹ​നീ​ഫ കാ​സിം തൊ​ടു​പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

