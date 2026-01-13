Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ സെൻറ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:28 PM IST

    ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ സെൻറ​ർ വാ​ർ​ഷി​കം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ സെൻറ​ർ വാ​ർ​ഷി​കം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ്യ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ 2025-2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്പോ​ർ​ട്സ്, ആ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ യോ​ഗം വി.​ടി. നി​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന്യൂ ​ഗു​ല​യി​ൽ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് എം.​ഡി. അ​ർ​ഷ​ദ് മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്‌ ആ​രി​ഫ് കൊ​ല്ലം, വി.​പി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ (ചെ​യ​ർ.), നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് (ജ​ന. ക​ൺ.), ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി എ​ട​ക്ക​ര, അ​മീ​ൻ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മു​സ്ത​ഫ ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല (വൈ. ​ചെ​യ​ർ), ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്‌ (ക​ൺ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ചു​ണ്ട​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, സ​ലിം കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, സി​യാ​ദ് തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, ന​ഈം മോ​ങ്ങം, സു​ബൈ​ർ പ​ന്നി​പ്പാ​റ, അ​ബ്​​ദു റ​ഊ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ന​ജീ​ബ് കാ​രാ​ട്ട്, ആ​ഷി​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്, നാ​സ്, ശ​രീ​ഫ് ദേ​വ​ർ​ശോ​ല, കു​ഞ്ഞാ​യി​ൻ, തു​ഫൈ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, അ​ന​സ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, ഷാ​ഫി ആ​ലു​വ, സ​ജീ​ർ, ഷാ​രൂ​ഖ്, ഹാ​രി​സ്, നാ​ഫി​സ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്‌ ഏ​ലം​കു​ളം, സു​ബൈ​ർ ചെ​റു​കോ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഏ​ലം​കു​ളം, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, ഉ​സ്മാ​ൻ ചാ​ലി​ല​ക​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷാ​ജി മ​ഹ്ജ​ർ, സ​ത്താ​ർ മ​ങ്ക​ട, ഹ​നീ​ഫ് മോ​ങ്ങം, ഷ​ഫീ​ഖ് കു​ട്ടീ​രി, സ​ലീം മോ​ങ്ങം, അ​സീ​സ് ചെ​ലേ​മ്പ്ര, ഉ​സ്മാ​ൻ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, ന​ജീ​ബ് കാ​രാ​ട്ട്, ഫ​ജ്റു​ൽ ഹ​ഖ്, സി​യാ​ദ് തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ താ​പ്പി, ഫി​റോ​സ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഷി​ജു ഹാ​ഫി​സ്, ആ​ഷി​ക് മ​ഞ്ചേ​രി, ജം​ഷാ​ദ്, സാ​ജി​ദ് മൊ​റ​യൂ​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് മ​മ്പാ​ട്, നാ​ജി​ഹ് മൊ​റ​യൂ​ർ, ഹാ​ഷിം, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഹാ​ഷി​ർ, അ​മീ​ൻ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ വ​ള​പു​രം, സ​ഹീ​ർ ചെ​റു​കോ​ട്, അ​ഫ്സ​ൽ, മ​ഈ​ബ് പ്യാ​രി, അ​സീ​ൽ, സ​ഹീം, അ​ദ്നാ​ൻ, ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹാ​ഷിം, സ​ഹീ​ർ ചെ​റു​കോ​ട്, ന​ഈം മോ​ങ്ങം, സ​ത്താ​ർ മ​ങ്ക​ട, ഖു​ബൈ​ബ്, ഹം​സ അ​രീ​ക്കോ​ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് കു​ട്ടീ​രി, ന​ജീ​ബ്‌ കാ​രാ​ട്ട്‌, ജം​ഷാ​ദ്, യാ​സ​ർ, ജൈ​സ​ൽ, സു​ബൈ​ർ പ​ന്നി​പ്പാ​റ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് മ​മ്പാ​ട്, അ​ൻ​ഷ​ദ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ജെ​നി അ​ൻ​വ​ർ (ഉ​പ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മാ​സം 16ന് ​അ​സ്ഫാ​നി​ലെ അ​സ്സ​ഫ്വ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ലും ആ​ർ​ട്​​സ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സം 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

