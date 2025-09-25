Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:16 AM IST

    ഐ.​ബി.​എം മ​ദ്റ​സ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഐ.​ബി.​എം മ​ദ്റ​സ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ശ​റ​ഫി​യ ഐ.​ബി.​എം മ​ദ്റ​സ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും സു​മ​യ്യ ടീ​ച്ച​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ച​രി​ത്ര​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​സീ​ല ടീ​ച്ച​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി. റാ​ഇ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

