Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 7 Aug 2025 7:00 AM IST
    date_range 7 Aug 2025 7:00 AM IST

    ഐ.​എ.​ജി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    ഐ.​എ.​ജി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഐ.​എ.​ജി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ (ഐ.​എ.​ജി.​സി) ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വി.​ബി.​എം. റി​യാ​സും ഓ​വ​ർ​സീ​സ്​ പാ​ട്ര​ൺ ഡോ. ​ഹം​സ​യും (പ്ര​ഫ​സ​ർ, കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി), ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നാ​സി​യ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മും​താ​സ് മ​ഹ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ഗോ​ള​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദി​ശ​യും ദൗ​ത്യ​വു​മു​ള്ള പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, രാ​ജ്യ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദേ​ശ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ​രി​ശീ​ല​നം, മേ​േ​ൻ​റാ​ർ​ഷി​പ്പ്, സൈ​ക്ക​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ്രൊ​വൈ​ഡി​ങ്ങി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

