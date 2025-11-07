Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോ 18ാം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:30 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:30 PM IST

    ഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോ 18ാം വാർഷികം, പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്ക് ഞായറാഴ്​ച​ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോ 18ാം വാർഷികം, പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്ക് ഞായറാഴ്​ച​ തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോ 18ാം വാർഷിക പ്രമോഷൻ പരിപാടികളെ കുറിച്ച്​ മാനേജ്​മന്റെ്​ അധികൃതർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്​ ശൃംഖലയായ ഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോയുടെ 18ാം വാർഷിക പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്ക് ഞായറാഴ്​ച തുടക്കമാകും. സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ബത്​ഹയിൽ 18 വർഷം​ മുമ്പ്​ തുടക്കമിട്ട നെസ്​റ്റോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാരണക്കാര​ന്റെ ബ്രാൻഡായി വളരുകയായിരുന്നു. 18 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ 15 ഔട്ട്​ലെറ്റുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ച എന്നത് തീർത്തും അഭൂതപൂർവമായിരുന്നു. ഇന്ന്​ രാജ്യത്തി​ന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നെസ്​റ്റോ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

    രണ്ടുമാസം നീളുന്ന പ്രമോഷൻ പരിപാടികളാണ്​ വാർഷികാഘോഷത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന​െതന്ന്​ മാനേജ്​മന്റെ്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. നവംബർ ഒമ്പതിന്​ തുടങ്ങി ഡിസംബർ അവസാനം വരെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾ നീളും. ഈ കാലയളവിൽ ഹവർലി ഡീൽസ്​, സ്​റ്റോർ ഇവൻറ്​സ് തുടങ്ങി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഹൈപ്പർ നെസ്​റ്റോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ ഒമ്പത്​ മുതൽ 12 വരെ നാലു ദിവസം ഭാഗ്യശാലികളായ 224 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ ഫ്രീ ട്രോളി സമ്മാനിക്കും.

    പ്രമോഷ​ന്റെ ഭാഗമായി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​, ഫ്രഷ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൊബൈൽസ്, സ്​റ്റേഷനറീസ്, ഗാർമന്റെ്​സ്​ തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ഓപറേഷൻ ഹെഡ് ഫഹദ് തോട്ടശേരി, ഹെഡ് ഓഫ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​ റിയാസ് കാവുങ്ങൽ, മാർക്കറ്റിങ്​ ഡയറക്ടർ ഫഹദ് മേയോൺ, ക്രീയേറ്റീവ് ഹെഡ് റയീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:eventsbathaSaudi Newshypermarkets18th anniversary
    News Summary - Hyper Nesto 18th anniversary, promotional events begin on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X