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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 July 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 9:44 AM IST

    ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി റിയാദിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

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    ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി റിയാദിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു
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    സിയാഹുൽ ഹുസൈൻ

    റിയാദ്: ഹൈദരാബാദ് മുർഷിദാബാദ് റാംനഗർ സ്വദേശിയായ സിയാഹുൽ ഹുസൈൻ (57) റിയാദിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ഉബൈദ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. റിയാദിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വെയർഹൗസ് ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് റെഡ് ക്രസൻറി​െൻറ സഹായം തേടുകയും, അവർ അടിയന്തര പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി ഉബൈദ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മകളുടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് രണ്ട് മാസം തികയുന്നതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം സംഭവിച്ചത്. ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമടങ്ങുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തി​െൻറ കുടുംബം. മാതാപിതാക്കൾ നേരത്തെ മരിച്ചു.

    മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾക്കായി കമ്പനി അധികൃതർ റിയാദ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്ങിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതി​െൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് ചെറുമുക്ക്, ജനറൽ കൺവീനർ റിയാസ് തിരൂർക്കാട്, ഇസ്ഹാഖ് താനൂർ, അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ചേലമ്പ്ര, ഷറഫു തേഞ്ഞിപ്പലം, വലീദ് ഖാൻ മമ്പാട് എന്നിവർ തുടർനടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു വരുന്നു.

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    TAGS:ObitGulf NewsSaudi News
    News Summary - Hyderabad native dies of heart attack in Riyadh
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