    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:44 AM IST

    മ​ദീ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ; ര​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ

    മ​ദീ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ; ര​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ മ​ദീ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗം

    അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​ദീ​ന: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തി​ന് ര​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രെ മ​ദീ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​ട്ട് ഗ​ൺ, വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട 49 വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​കൂ​ടി. പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് അ​ന​ന്ത​ര നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടും പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ​രി​സ്ഥി​തി സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​ൽ ഷോ​ട്ട്ഗ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പി​ഴ 10,000 റി​യാ​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യാ​ൽ 5,000 റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യാ​ണെ​ന്നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ​ക്ഷി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യാ​ൽ പി​ഴ 1,500 റി​യാ​ൽ ആ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കോ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കോ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തൊ​രു കേ​സും മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട​വ​ർ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 999, 996 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. എ​ല്ലാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് യാ​തൊ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ണ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

