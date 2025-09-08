Begin typing your search above and press return to search.
    അ​റ​ബി​ക് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​നെ ആ​ഗോ​ളത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തി "ഹു​മെ​യ്ൻ'

    600ൽ ​പ​രം എ.​ഐ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും 250 മോ​ഡ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ക​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്
    Humayun
    ജു​ബൈ​ൽ: പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച 'ഹു​മെ​യ്ൻ', അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ എ.​ഐ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് 'ഹു​മെ​യ്ൻ' ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്. ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ക്ലൗ​ഡ്, ഡേ​റ്റ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, നൂ​ത​ന എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന​ത് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. നൂ​ത​ന വോ​യ്‌​സ്-​എ​നേ​ബി​ൾ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും 'ഹു​മെ​യ്ൻ' വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്വ​പ്‌​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030 ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ദേ​ശ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ന​വീ​ന​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി. 'അ​ല്ലം 34B' മോ​ഡ​ൽ വി​ക​സ​നം വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യാ​ണ് 'ഹു​മെ​യ്ൻ' ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. 500 ബി​ല്യ​ണി​ല​ധി​കം അ​റ​ബി​ക് ടോ​ക്ക​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് 'അ​ല്ലം 34B' പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷാ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള അ​റി​വും മോ​ഡ​ലി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​റ​ബി​ക് ആ​ദ്യ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ധ​ന​കാ​ര്യം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യ 'ഹു​മെ​യ്ൻ' ചാ​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ 'അ​ല്ലം 34B' മോ​ഡ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഐ.​ഒ.​എ​സ്, ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡ്, വെ​ബ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണി​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 400 മി​ല്യ​ണി​ല​ധി​കം അ​റ​ബി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പു​തി​യ എ.​ഐ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​മ​സോ​ൺ വെ​ബ് സ​ർ​വി​സ​സ് അ​ഞ്ച് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗ്രാ​ഫി​ക്സ് പ്രോ​സ​സ്സിം​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള എ.​ഐ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ൻ​വി​ഡി​യ ഹു​മെ​യ്‌​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ക്വാ​ൽ​കോം, എ.​എം.​ഡി, സി​സ്‌​കോ, ഗ്രോ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്നു. ഹു​മെ​യ്‌​നി​ന് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റു​ക​ളും ഹാ​ർ​ഡ്‌​വെ​യ​റു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കും.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള അ​റ​ബി ഡേ​റ്റ​യു​ടെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും 'ഹു​മെ​യ്ൻ' ടീ​മി​ന്റെ നൂ​ത​ന സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. 600ൽ ​പ​രം എ.​ഐ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും 250 മോ​ഡ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ക​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മാ​തൃ​ക പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഡേ​റ്റ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മി​ക​ച്ച ഡേ​റ്റ ഗ​വേ​ർ​ണ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ഡേ​റ്റ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​ക്കും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ ഹു​മെ​യ്ൻ ലോ​ക​ത്തെ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Artificial IntelligenceGulf NewsarabicSaudi Arabia News
    News Summary - "Humayun" takes Arabic artificial intelligence to the global stage
