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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 July 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 2:13 PM IST

    മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്; ‘ദ മെഗാ അപ്പ് ടു 50% ഓഫ്​’ പ്രഖ്യാപിച്ചു

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    മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്; ‘ദ മെഗാ അപ്പ് ടു 50% ഓഫ്​’ പ്രഖ്യാപിച്ചു
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    റിയാദ്: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കുറവ് കാമ്പയിനായ ‘ദ മെഗാ അപ്പ് ടു 50% ഓഫ്​’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുകയെന്ന് റിയാദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സൗദി അറേബ്യയിലുടനീളമുള്ള റിയാദ്, അൽ ഖോബാർ, അൽ അഹ്സ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ഫാഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, ടോയ്സ്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. ലോകത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ മെഗാ ക്യാമ്പയിനി​െൻറ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച ഷോപ്പിംഗ് അവസരമായിരിക്കും ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങളെന്നും മാനേജ്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

    ഈ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിന് പുറമേ, ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഒരു മാസം നീളുന്ന ‘മെഗാ മിഡ്​ ഇയർ ഡീൽസ്​’ പ്രമോഷനും ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ആരംഭിക്കും. കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളോടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കും.

    ഫാഷൻ പ്രേമികൾക്കായി ജൂലൈ രണ്ട്​ മുതൽ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവി​െൻറ റിയാദ് ഖുറൈസ് മാൾ, അൽ ഖോബാർ ശാഖകളിൽ 'എത്‌നിക് വെയർ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ച്' സംഘടിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഫാഷൻ ലോഞ്ചിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി വിപുലമായ എത്‌നിക് വെയർ ശേഖരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഏറ്റവും പുതിയ കുർത്തകൾ, ശൽവാർ സ്യൂട്ടുകൾ, കോ-ഓർഡ് സെറ്റുകൾ, സമ്മർ കുർത്തി കളക്ഷനുകൾ, പ്രിൻറഡ്-എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയും കോട്ടൺ, റേയോൺ, വിസ്കോസ് ഫാബ്രിക്കുകളിലുള്ള എത്‌നിക് വസ്ത്രങ്ങളും പ്രത്യേക ഉദ്ഘാടന ഓഫറുകളോടെ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും ഓഫീസ് വെയറിനും പുറമേ ആഘോഷങ്ങൾക്കും കുടുംബസംഗമങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും അണിയാൻ അനുയോജ്യമായ ആധുനികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ഡിസൈനുകൾ ഈ കളക്ഷ​െൻറ പ്രത്യേകതയാണ്.

    ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ, മികച്ച ഗുണനിലവാരം, ആകർഷകമായ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വിലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വനിതകൾക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ എത്‌നിക് വെയർ വിഭാഗം ഷോപ്പിംഗ് പ്രേമികൾക്ക് തികച്ചും വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാകുമെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് റിയാദ്​ സ്​റ്റോർ മാനേജർ മുസ്​തഫ സംബന്ധിച്ചു.

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    TAGS:shoppingsaudinewsgulf
    News Summary - Huge price cuts at Mark & ​​Save; 'The Mega Up to 50% Off' announced
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