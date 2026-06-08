സൗദി സിനിമാ മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്: ഒറ്റ ആഴ്ചയിൽ 3.8 കോടി റിയാൽ വരുമാനം

സൗദി സിനിമാ മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്: ഒറ്റ ആഴ്ചയിൽ 3.8 കോടി റിയാൽ വരുമാനംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ റെക്കോർഡ് കളക്ഷനും ജനത്തിരക്കും. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മാത്രം സൗദി ബോക്സ് ഓഫീസ് സ്വന്തമാക്കിയത് 3.81 കോടി റിയാലിെൻറ വരുമാനമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രദർശിപ്പിച്ച 59 ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നായി 7,44,300 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
ബലിപെരുന്നാൾ (ഈദുൽ അദ്ഹ) അവധിക്കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ വൻ ഒഴുക്കുണ്ടായതാണ് വരുമാനത്തിലും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ വൻ വർദ്ധനവിന് കാരണമെന്ന് സിനിമാ വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
തൊട്ടുമുമ്പത്തെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ദൃശ്യമായത്. ഇതേ മെയ് മാസം രണ്ടാം വാരത്തിൽ 50 സിനിമകളുടെ പ്രദർശനത്തിലൂടെ 4,17,000-ൽ പരം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് 2.21 കോടി റിയാലായിരുന്നു സൗദി ബോക്സ് ഓഫീസ് നേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പെരുന്നാൾ സീസൺ എത്തിയതോടെ കാണികളുടെ എണ്ണത്തിലും ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനിലും രാജ്യം വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു.
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