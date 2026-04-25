    Posted On
    date_range 25 April 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 7:22 AM IST

    സൗദിയിൽ സ്വദേശി ഡോക്​ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്;പാ​ര​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​ എ​ണ്ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റീ​സു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ഹെ​ൽ​ത്ത് വ​ർ​ക്ക്ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​നി​ങ് ദേ​ശീ​യ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2026ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡോ​ക്​​ട​ർ​മാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ വി​വി​ധ സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന 4,60,000 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. 2018ൽ 31 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 2026ൽ 40 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 32,000 ക​വി​ഞ്ഞു.

    2015 മു​ത​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 357 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് 107.6 ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ജി20 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി​യാ​യ 77.4നേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ന​ഴ്‌​സി​ങ്, മി​ഡ്‌​വൈ​ഫ​റി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​കെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 2,90,000 പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രി​ൽ 1,10,000 പേ​രും സൗ​ദി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. ഫാ​ർ​മ​സി രം​ഗ​ത്തും ഗ​ണ്യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. സ്വ​ദേ​ശി ഫാ​ർ​മ​സി​സ്​​റ്റു​ക​ളു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 32ൽ ​നി​ന്ന് 52ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 2,47,000 പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രി​ൽ 87 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. 2015ന് ​ശേ​ഷം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 179 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി. ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 37 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 40,000ത്തി​ല​ധി​കം ട്രെ​യി​നി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും ഹെ​ൽ​ത്ത് വ​ർ​ക്ക്ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​നി​ങ് ദേ​ശീ​യ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS: paramedical, saudiarabia, RIYAD, local doctor
    News Summary - Huge increase in the number of local doctors in Saudi Arabia; the number of paramedics has also increased
