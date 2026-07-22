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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 July 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 8:04 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ​ൻ വ്യാ​ജ വ​സ്ത്ര വേ​ട്ട; 3,700-ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ്രി​ൻ​റി​ങ്​ മെ​ഷീ​നു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ​ൻ വ്യാ​ജ വ​സ്ത്ര വേ​ട്ട; 3,700-ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ്രി​ൻ​റി​ങ്​ മെ​ഷീ​നു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ്യാ​ജ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​മു​ഖ കാ​യി​ക ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ ലോ​ഗോ​ക​ളും ട്രേ​ഡ് മാ​ർ​ക്കു​ക​ളും പ​തി​ച്ച 3,700-ല​ധി​കം വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മെ​ഷീ​നു​ക​ളും ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീം ​പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ജി​ദ്ദ​യു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ, മ​ധ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ഈ ​വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ന്നു​ന്ന​തി​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും എം​ബ്രോ​യി​ഡ​റി​ക്കു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന 19 ത​രം ത​യ്യ​ൽ മെ​ഷീ​നു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. സ​കാ​ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്​​റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, സൗ​ദി അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു റെ​യ്ഡ്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ്യാ​ജ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും

    വ്യാ​ജ ലോ​ഗോ പ​തി​പ്പി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്ര​സ്സി​ങ് നെ​ഗ​റ്റി​വ് ഫി​നോ​മി​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ യാ​സ​ർ ബ​ക്ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ഷ​യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ ജാ​മി​അഃ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് മു​റി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ 1,029 വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രി​ന്റിം​ഗി​നും ത​യ്യ​ലി​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ട്ട് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ലോ​ഗോ പ​തി​ക്കാ​ത്ത 850 വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ, അ​ൽ അ​സീ​സി​യ​യി​ലെ ഒ​രു ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യാ​ജ ലോ​ഗോ​യു​ള്ള 2,670 വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:raidfakegulfJeddahsaudiarabiaclothing stores
    News Summary - Huge fake clothing raid in Jeddah; More than 3,700 products and printing machines seized
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