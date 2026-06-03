Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകി​ഴ​ക്ക​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 9:38 AM IST

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട: 8.45 ല​ക്ഷം ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ
    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട: 8.45 ല​ക്ഷം ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    cancel
    camera_alt

    1. പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി 2. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ 8.45 ല​ക്ഷം ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഹാ​ർ​ഡ്ബോ​ർ​ഡ് പ​ല​ക​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഭീ​മ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പി​ടി​കൂ​ടി. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 8,45,000 ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ, ഈ ​ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ സൗ​ദി പൗ​ര​നെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു വെ​ച്ച് ത​ന്നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും കേ​സ് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തോ വി​പ​ണ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടോ ഉ​ള്ള ഏ​തൊ​രു ചെ​റി​യ വി​വ​ര​വും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ട​ന​ടി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​െൻറ 995 എ​ന്ന ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലോ, 995@gdnc.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സം വ​ഴി​യോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം.

    ഇ​ങ്ങ​നെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും, അ​വ​ർ​ക്ക് യാ​തൊ​രു​വി​ധ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugEastern ProvinceSaudi Arabiamethamphetamine drug
    News Summary - Huge drug bust in Eastern Province: 8.45 lakh methamphetamine pills seized
    Similar News
    Next Story
    X