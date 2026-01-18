Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 7:47 AM IST

    സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ വ​ൻ വി​ക​സ​നം; വ​ട​​ക്ക​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ 10 പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി

    സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ വ​ൻ വി​ക​സ​നം; വ​ട​​ക്ക​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ 10 പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റി​യാ​ദ്​-​അ​ൽ​ജൗ​ഫ്​ വ​ട​ക്ക​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്കാ​യി 10 പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വ​രു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ റെ​യി​ൽ​വേ (സാ​ർ) ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, നി​ർ​മാ​ണം, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പു​റ​മെ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ക​രാ​റി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 2026 മെ​യ് 11 ആ​ണ്.

    മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി സീ​റ്റു​ക​ൾ

    പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പാ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ലെ യാ​ത്രാ​ശേ​ഷി നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ റെ​യി​ൽ​വേ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ബ​ഷാ​ർ അ​ൽ​മാ​ലി​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 24 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സീ​റ്റു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ ലൈ​നി​നാ​യി 10 ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ലൈ​നി​നാ​യു​ള്ള ഈ ​പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    2,700 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പാ​ത

    റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് മ​ജ്മ​അ, ഖ​സീം, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ജൗ​ഫ് വ​ഴി അ​ൽ​ഖു​റ​യ്യാ​ത്ത് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 2,700 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ൽ​ഫി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

