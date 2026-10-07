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    സൗദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ഹൂതി മിസൈലുകൾ; വിജയകരമായി തകർത്തെന്ന് സഖ്യസേന, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

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    സൗദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വീണ്ടും ഹൂതി മിസൈലുകൾ; വിജയകരമായി തകർത്തെന്ന് സഖ്യസേന, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
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    ​റിയാദ്: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സഖ്യസേന വിജയകരമായി തകർത്തു. റിയാദിന് വടക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന മിസൈലും, ഖമീസ് മുശൈതിന് നേരെ വന്ന മറ്റൊരു മിസൈലുമാണ് സൗദി എയർ ഡിഫൻസ് തകർത്തത്.

    ​മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ച സൻആയിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഖ്യസേനയുടെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവ ഉടൻ തന്നെ തകർക്കുമെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു.

    ​സൻആ, സഅദ, അംറാൻ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ഭീഷണികൾ ഉയരുന്നത്. മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇവിടുത്തെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഭീഷണികളും പൂർണ്ണമായും നിർവീര്യമാക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Coalition forces say they successfully intercepted Houthi missiles targeting Saudi Arabia
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