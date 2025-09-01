Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 11:30 PM IST

    സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറിന് സമീപം ഹൂത്തി മിസൈൽ

    സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറിന് സമീപം ഹൂത്തി മിസൈൽ
    ദു​ബൈ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റി​ലേ​ക്ക് മി​സൈ​ൽ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യി യെ​മ​നി​ലെ ഹൂ​ത്തി​ക​ൾ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് വാ​ർ​ത്ത ചാ​ന​ലാ​യ അ​ൽ-​മ​സി​റ വ​ഴി​യാ​ണ് ഹൂ​ത്തി സൈ​നി​ക വ​ക്താ​വ് ജ​ന​റ​ൽ യ​ഹ്‌​യ സാ​രി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ടെ 2023 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2024 ഡി​സം​ബ​ർ​വ​രെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ ഹൂ​ത്തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:MissilehouthiGulf NewsSaudisLatest News
    News Summary - Houthi missile near Saudi oil tanker
