വിമാനത്താവളത്തിനും എണ്ണപ്പാടത്തിനും നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് അറബ് ലോകംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ മാരകമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അറബ് ലോകം ഒന്നടങ്കം അപലപിച്ചു. സൗദി പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ,ജോർദാൻ,ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും അറബ് ലീഗും സൗദിക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ 4 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതപരമായ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണമെന്ന് ‘മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗ്’ പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളിൽ അറിയിച്ചു.
വർധിച്ചുവരുന്ന ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും, ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നാല് തവണ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത്, സൗദിയിലെ സുപ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കിംഗ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം സാധാരണക്കാരുടെ വ്യോമയാന സംവിധാനത്തിനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്ന് ഖത്തർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദിയുടെ സുരക്ഷ, ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം സൗദിയുടെ പരമാധികാരത്തെ ലംഘിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിരതക്ക് ഭീഷണിയുമാണെന്ന് യു.എ.ഇ അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരെയും ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സൗദി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ജോർദൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെയും വ്യോമഗതാഗതത്തെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെ ഈജിപ്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഈജിപ്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അറബ് ലീഗിന്റെ അപലപനം
ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ അറബ് ലീഗും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ തുടർച്ചയായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 'അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്' എന്ന് അറബ് ലീഗ് പ്രസ്താവിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്കുള്ള പിന്തുണയും അറബ് ലീഗ് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും
വിമാനത്താവളത്തിനും എണ്ണപ്പാടത്തിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ മുസ്ലീം വേൾഡ് ലീഗ് അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരെയും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മതപരമായ തത്വങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയുമായുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ആവർത്തിച്ച സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുഹമ്മദ് അൽ-ഇസ്സ, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും അവിടെയുള്ള പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.