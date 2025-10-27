Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 27 Oct 2025 11:50 PM IST
    date_range 27 Oct 2025 11:50 PM IST

    അൽഉലയിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പറക്കലുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു

    അൽഉലയിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പറക്കലുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു
    അൽഉലയിലെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ സവാരി

    അൽഉല: സാഹസികതയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും സമന്വയിപ്പിച്ച് സന്ദർശകരെ അൽഉലയുടെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും ചരിത്രപരമായ അടയാളങ്ങൾക്കും മുകളിലൂടെ പറക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പറക്കലുകൾ പ്രദേശത്ത് പുനരാരംഭിച്ചു. ഈ പറക്കലുകൾ അൽഉലയുടെ ആകാശത്തെ പനോരമിക് ക്യാൻവാസാക്കി മാറ്റുന്നു.

    ഹെഗ്രയിലെ കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകളുടെയും പരുക്കൻ പർവതങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. അതിരാവിലെ പുറപ്പെടുന്ന ഈ യാത്രകൾ അതിഥികൾക്ക് സൂര്യോദയസമയത്ത് മരുഭൂമിയിലെ ശാന്തമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

    യാത്രക്കാരെ ഒരുമിച്ച് സാഹസികത ആസ്വദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പറക്കലുകൾ മുതൽ കൂടുതൽ സ്വകാര്യത നൽകുന്ന സ്വകാര്യ യാത്രകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട്. ഉയർന്ന സുരക്ഷാ, ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പ്രത്യേക ദാതാവാണ് ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രകൾ മരുഭൂമിയിലെ ശാന്തതയും സാഹസികതയുടെ ആവേശവും സംയോജിപ്പിച്ച് അസാധാരണമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

    അൽഉലയുടെ ടൂറിസം പദ്ധതികളിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ അനുഭവം ഒരു സവിശേഷമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണെന്നും, വിനോദവും കണ്ടെത്തലും സമന്വയിപ്പിച്ച് സന്ദർശകർക്ക് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം നൽകുന്നുവെന്നും സംഘാടകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും experiencealula.com വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.

    TAGS:tourism projectSaudi Newsal ulahot air balloon service
    News Summary - Hot air balloon flights resume in Al Ula
