    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:08 AM IST
    ധീ​ര​ത​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം

    സൈ​നി​ക​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ്
    ധീ​ര​ത​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സു​ഊ​ദ്

    മ​ക്ക: മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ന്റെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ സൈ​നി​ക​ൻ റ​യാ​ൻ അ​ൽ അ​സീ​രി​യെ സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സു​ഊ​ദ് നേ​രി​ട്ട് ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ർ​പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് റ​യാ​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും റ​യാ​ൻ കാ​ണി​ച്ച ജാ​ഗ്ര​ത​യും ധീ​ര​ത​യും വെ​റും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യു​ടെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ല​വി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള റ​യാ​ൻ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ക​ർ​മ​പ​ഥ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്ത​ട്ടെ എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ആ​ശം​സി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ത്ത​രം ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മിപ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Home Minister congratulates for bravery
