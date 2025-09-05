Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    5 Sept 2025 7:56 AM IST
    5 Sept 2025 7:56 AM IST

    അ​വ​ധി ദി​ന​വും ഓ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി; സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ പു​തു​മ​യും ഉ​ത്സാ​ഹ​വും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും പ​ക​രു​ന്നു. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കാ​നും മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക​മാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്
    അ​വ​ധി ദി​ന​വും ഓ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി; സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ
    ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: തി​രു​വോ​ണ​വും വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​യും ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ർ​പ്പി​ലാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ. ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ഇ​സ്‌​തി​റാ​ഹ​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ളി​ലെ ഹാ​ളു​ക​ൾ എ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) ത​ന്നെ തി​രു​വോ​ണ​വും വ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം സൗ​ദി​യി​ലും ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം ഇ​ക്കു​റി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. മു​മ്പൊ​ക്കെ ജോ​ലി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​വോ​ണം വ​ന്നി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​രു​ന്ന അ​വ​ധി ദി​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണു ഇ​ങ്ങി​നെ അ​വ​ധി ദി​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വോ​ണം വി​ദേ​ശ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ത് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ വ​രും ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ ഓ​ണം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.



    ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​ന്തോ​ഷം പു​തു​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ത​ന്നെ. വീ​ടു​ക​ളി​ലൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ സു​ഗ​ന്ധം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ മ​ല​യാ​ളി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ തി​ര​ക്കാ​ണ്. കാ​യ, പ​ച്ച​ടി, ഇ​ഞ്ചി​പ്പു​ളി, അ​വി​യ​ൽ, സാം​ബാ​ർ, പാ​യ​സം തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തി​രു​പ​തോ​ളം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ത​ന​താ​യ രു​ചി​യും ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. വാ​ഴ ഇ​ല​ക്കും സ​ദ്യ വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ണ്ടും സെ​റ്റ് സാ​രി​ക്കൊ​ക്കെ​യാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ സൗ​ദി​യി​ലെ ലു​ലു ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ദ്യ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ണ​സ​ദ്യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കാ​നും മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക​മാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റി​യ​ടി, വ​ടം​വ​ലി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, ക​സേ​ര​ക​ളി, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ പു​തു​മ​യും ഉ​ത്സാ​ഹ​വും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും പ​ക​രു​ന്നു.

    TAGS:onamSaudi NewsholidaysExpatriates
