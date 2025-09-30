Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Sept 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:35 AM IST

    എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ-2 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ

    എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ-2 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ
    Listen to this Article

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി 'റാ​സ് അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യാം​ബു​വി​ലെ റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16,17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 12 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Saudi News Super Cup gulf news malayalam
    News Summary - HMR Evergreen FC Super Cup Season-2 in October
