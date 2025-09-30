Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 30 Sept 2025 8:35 AM IST
Updated Ondate_range 30 Sept 2025 8:35 AM IST
എച്ച്.എം.ആർ എവർഗ്രീൻ എഫ്.സി സൂപ്പർ കപ്പ് സീസൺ-2 ഒക്ടോബറിൽtext_fields
News Summary - HMR Evergreen FC Super Cup Season-2 in October
യാംബു: യാംബുവിലെ ഫുട്ബാൾ ക്ലബായ എച്ച്.എം.ആർ എവർഗ്രീൻ എഫ്.സി 'റാസ് അംബീഷൻ സൂപ്പർ കപ്പ് 2025 സീസൺ രണ്ട്' എന്ന പേരിൽ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. യാംബുവിലെ റദ് വ ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒക്ടോബർ 16,17 തീയതികളിൽ രാത്രി നടക്കുന്ന ഫുട്ബാൾ മാമാങ്കത്തിൽ യാംബുവിലെ വിവിധ ഫുട്ബാൾ ക്ലബുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള 12 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
