Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:41 AM IST

    'എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025' ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    യാം​ബു എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 2 ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ജ്‌​മ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    യാം​ബു: യാം​ബു എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് റാ​സ്‌ അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16,17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 11 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    അ​ൽ മ​നാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ സാ​ര​ഥി​ക​ളും വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മീ​ഡി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹീം പു​ല​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), ഫു​ട്ബാ​ൾ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​ബി​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ല​ല്ലു സു​ഹൈ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ശ​മീ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കോ​ട്, അ​സീ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - 'HMR Evergreen F.C. Super Cup 2025' Fixture Released
