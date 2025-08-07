Begin typing your search above and press return to search.
    ഹജ്ജി​ന്റെയും ഇരുഹറമുകളുടെയും ചരിത്രം​; സൗദി സമ്മേളനം നവംബറിൽ

    കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​
    ഹജ്ജി​ന്റെയും ഇരുഹറമുകളുടെയും ചരിത്രം​; സൗദി സമ്മേളനം നവംബറിൽ
    മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​െൻറ പ​ഴ​യ​കാ​ല ചി​ത്രം

    റി​യാ​ദ്​: ഹ​ജ്ജി​െൻറ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​ണ്ഡി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് ആ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ. ഇ​സ്​​ലാ​മി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും പ​വി​ത്ര​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ‘ഹ​ജ്ജും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളും: ച​രി​ത്രം, സം​സ്​​കാ​രം, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ - സു​സ്ഥി​ര അ​റി​വി​ലേ​ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​േ​ൻ​റ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും’ എ​ന്ന​പേ​രി​ലാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം.

    പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ​യും ഗ​സ്​​റ്റ്​​സ്​ ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് സ​ർ​വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​െൻറ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. ച​രി​ത്രം, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ക​ല​ക​ൾ, സാ​ഹി​ത്യം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ഹ​ജ്ജി​െൻറ​യും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ​യും പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യം.

    ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്ക് ഡോ​ക്യു​മെ​േ​ൻ​റ​ഷ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കാ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ​വും ആ​ഗോ​ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ങ്ക്, ച​രി​ത്ര​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ലും യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹ​ജ്ജും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യും ദൃ​ശ്യ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും സാം​സ്​​കാ​രി​ക സ്മ​ര​ണ​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലും ഹ​ജ്ജ്, ഹ​ജ്ജ് രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക.

    കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1447 റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ സു​ക്ഷ്​​​മ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ പു​ന​ര​വ​ലോ​ക​ന കാ​ല​യ​ള​വ് ഉ​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ടാ​ഴ്​​ച​ത്തെ അ​ന്തി​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

