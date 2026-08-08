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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 7:36 AM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തെ ത​ള​യ്ക്കാ​നാ​കി​ല്ല -മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജൗ​ഹ​റി​െൻറ പോ​രാ​ട്ട സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ

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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​െൻറ​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യ മ​ഹാ​ര​ഥ​നാ​ണ് മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജൗ​ഹ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഇ​ര​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കി​ല്ലാ​ത്ത​തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ർ​ഷ​താ​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​യും അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഗ​ൾ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​ണ് മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജൗ​ഹ​റി​െൻറ പേ​രി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യ്ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഭേ​ദം ആ​റ​ടി മ​ണ്ണാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ധീ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത്, നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യോ​ടൊ​പ്പം ഹി​ന്ദു-​മു​സ്‍ലിം ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി ജ​യി​ൽ​വാ​സ​വും യാ​ത​ന​ക​ളും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു.

    ല​ണ്ട​നി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ട്ട​മേ​ശ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്ത​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ അ​ടി​മ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വി​ടെ​വ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദേ​ശ​മ​ണ്ണി​ൽ വ​ച്ച് അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സം വ​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ജെ​റു​സ​ലേ​മി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു മ​ഹാ​നേ​താ​വി​െൻറ സ്മ​ര​ണ​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗം കൊ​ണ്ട് ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ എ​ത്ര ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞാ​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​യ്ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ത്യ​ത്തെ മൂ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​യി മൗ​ലാ​നാ ജൗ​ഹ​റി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

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    TAGS:Gulf NewshistoryMemoriesstruggleSaudi Arabia
    News Summary - ച​രി​ത്ര​ത്തെ ത​ള​യ്ക്കാ​നാ​കി​ല്ല -മൗ​ലാ​നാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ജൗ​ഹ​റി​െൻറ പോ​രാ​ട്ട സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ
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