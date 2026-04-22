    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 April 2026 3:51 PM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 3:51 PM IST

    ദവാദ്മിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തൽഹ് വൃക്ഷം പുനരധിവസിപ്പിച്ചു: മാതൃകയായി ദ്രുതകർമ്മ സേനയുടെ ഇടപെടൽ

    റിയാദ്: ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെട്ട അൽ ദവാദ്മി ഗവർണറേറ്റി​െൻറ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ പുരാതനമായ 'തൽഹ്' (അക്കേഷ്യ) വൃക്ഷം വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കോംബാറ്റിംഗ് ഡിസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വിവിധ സർക്കാർ-പ്രാദേശിക ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സങ്കീർണ്ണമായ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    വൃക്ഷം കടപുഴകിയ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചു. മരത്തി​െൻറ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികളാണ് സംഘം സ്വീകരിച്ചത്.

    ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, മരത്തി​ന്‍റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ചില്ലകൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മുറിച്ചുമാറ്റി. തുടർന്ന് മരത്തി​ന്‍റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സാങ്കേതിക പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കി. ഈ നൂതന രീതി മരത്തി​ന്‍റെ ആയുസ്സും സുസ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.



    നിലവിൽ വൃക്ഷത്തെ അതി​ന്‍റെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരത്തി​ന്‍റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും പരിപാലനവും തുടരും. ഈ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള കാര്യക്ഷമത ഈ ദ്രുത പ്രതികരണത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇത്തരം പുരാതന വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

    TAGS:soudiRIYADhistoric
    News Summary - Historic Talh Tree in Dawadmi Rehabilitated: Rapid Intervention Force Sets a Leading Example
