ദവാദ്മിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തൽഹ് വൃക്ഷം പുനരധിവസിപ്പിച്ചു: മാതൃകയായി ദ്രുതകർമ്മ സേനയുടെ ഇടപെടൽ

ദവാദ്മിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തൽഹ് വൃക്ഷം പുനരധിവസിപ്പിച്ചു: മാതൃകയായി ദ്രുതകർമ്മ സേനയുടെ ഇടപെടൽtext_fields
റിയാദ്: ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെട്ട അൽ ദവാദ്മി ഗവർണറേറ്റിെൻറ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ പുരാതനമായ 'തൽഹ്' (അക്കേഷ്യ) വൃക്ഷം വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കോംബാറ്റിംഗ് ഡിസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വിവിധ സർക്കാർ-പ്രാദേശിക ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സങ്കീർണ്ണമായ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
വൃക്ഷം കടപുഴകിയ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചു. മരത്തിെൻറ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതീവ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികളാണ് സംഘം സ്വീകരിച്ചത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, മരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ചില്ലകൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മുറിച്ചുമാറ്റി. തുടർന്ന് മരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സാങ്കേതിക പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കി. ഈ നൂതന രീതി മരത്തിന്റെ ആയുസ്സും സുസ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
നിലവിൽ വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് വിജയകരമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും പരിപാലനവും തുടരും. ഈ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള കാര്യക്ഷമത ഈ ദ്രുത പ്രതികരണത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇത്തരം പുരാതന വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
