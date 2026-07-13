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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 July 2026 4:18 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 4:18 PM IST

    പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്ക്​ ചരിത്ര നേട്ടം; ഇമാം തുർക്കി റിസർവിൽ പൊടിക്കാറ്റുകളിൽ 76.2 ശതമാനം കുറവ്

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     സൗദിയിലെ ഇമാം തുർക്കി ബിൻ അബ്​ദുല്ല റോയൽ റിസർവ്

    റിയാദ്: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും ഹരിതവൽക്കരണത്തിലും സൗദി അറേബ്യ നടപ്പാക്കിവരുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഇമാം തുർക്കി ബിൻ അബ്​ദുല്ല റോയൽ റിസർവ് പരിധിയിലുണ്ടാകുന്ന പൊടിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 2026 വർഷത്തിൽ 76.2 ശതമാനത്തി​െൻറ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിലും സസ്യജാലങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലും റിസർവ് കൈക്കൊണ്ട ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഗുണഫലമാണ് ഈ വലിയ നേട്ടമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    റിസർവിൽ നടപ്പാക്കിയ സമഗ്രമായ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതികളുടെയും തന്ത്രപരമായ സംരംഭങ്ങളുടെയും ഫലമായാണ് ഈ പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റം സാധ്യമായത്. സസ്യജാലങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക, പ്രകൃതിദത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മരുഭൂവൽക്കരണവും മണൽ ഒഴുക്കും തടയുക എന്നിവക്ക് ഈ പദ്ധതികൾ വലിയ മുൻഗണന നൽകി. കൂടാതെ, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    റിസർവ് പരിധിയിൽ ഹരിതാഭ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണുറപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരുന്നത് തടയുന്നതിനും വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പ്രദേശത്തെ വായുവി​െൻറ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെയും ഗുണകരമായി സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 12-ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക മണൽ-പൊടിക്കാറ്റ് പ്രതിരോധ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവിട്ടത്. സുസ്ഥിരമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഈ നേട്ടം അടിവരയിടുന്നു. സസ്യജാലങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ ദർശനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും പൂരകമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

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    TAGS:Environmental protectionSaudi Arabiahistoric achievement
    News Summary - Historic achievement for Saudi Arabia in environmental protection; 76.2 percent reduction in dust storms at Imam Turki Reserve
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