Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:03 AM IST

    ഹി​ജാ​ബ്: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ഷേ​ധം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധം -അ​ജ്‌​വ

    ഹി​ജാ​ബ്: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ഷേ​ധം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധം -അ​ജ്‌​വ
    ജി​ദ്ദ: ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ല്‍ വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ യൂ​നി​ഫോ​മി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഒ​രു പൗ​ര​ന് ന​ല്‍കു​ന്ന ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​വാ​നും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ല്‍അ​ന്‍‍വാ​ര്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (അ​ജ്‌​വ ) ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ചും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ല മ​റ​ച്ച​വ​രും ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​നോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​സ​ഹ്ഷി​ണു​ത പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​തും, ത​ല മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​വ​രെ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ മ​റ്റു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ ഭ​യം ജ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന സ​മീ​പ​ന​വും മ​റ്റും കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ജ്‌​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​യ്ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ശി​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​സ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, വ​ര്‍ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ക്ക​ര്‍ സി​ദ്ദീ​ഖ് നാ​ട്ടു​ക​ല്‍, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ഓ​ച്ചി​റ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ ബാ​ഖ​വി ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    educationhijabSaudi NewsAjwa
