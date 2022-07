By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article റി​യാ​ദ്: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ യാ​ര ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ന് നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം. 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 98.8 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ സി​ദ്റ ത​ഹ്‌​സി​ന്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ജ​ലി​ന്‍ ജോ​സ് 96.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ആ​ന്‍ഡ്രി​യ ജോ​മി 95.8 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി.

ആ​കെ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ 72 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ല്‍ 12 പേ​ര്‍ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ധി​കം മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി. 90 ശ​ത​മാ​നം കു​ട്ടി​ക​ളും ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചു. 62 ശ​ത​മാ​നം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഡി​സ്റ്റി​ങ്ഷ​നോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ്ല​സ്ടു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും സ്‌​കൂ​ള്‍ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി. സ​യ​ന്‍സ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ് സ്ട്രീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 83 ശ​ത​മാ​നം കു​ട്ടി​ക​ളും ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 97 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ വ​ര്‍ഷ ധാ​രാ​ണി രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ന്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. അം​ബീ​ല മു​സ​ഫ​ര്‍ (93.6 ശ​ത​മാ​നം), ന​ജി​ല റാ​ഫി (93.2 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​വ​ര്‍ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​കാ​ല​ത്തും ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ ആ​സി​മ സ​ലീം അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

High marks in Plus Two and 10th class exams in Yara School