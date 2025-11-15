Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ല​ക്ഷ്യം
    ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ
    സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും

    യോ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ/​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​മു​ഖ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സൗ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സൗ​ദി ചേം​ബേ​ഴ്‌​സി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് 50 പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ​ക​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചേം​ബേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് മേ​ഖ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റൗ​ണ്ട് ടേ​ബി​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യി​ക, നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണം, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സം​യോ​ജി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് വ്യ​വ​സാ​യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സൗ​ദി​യെ ആ​ഗോ​ള ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് റൗ​ണ്ട് ടേ​ബി​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഞ്ച​സാ​ര, കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ലൈ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​നം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ നി​ക്ഷേ​പ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സൗ​ദി-​ഇ​ന്ത്യ നി​ക്ഷേ​പ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. നി​ർ​മാ​ണം, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ്, ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മാ​ന്ത​ര സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സ്ഥാ​നം ഒ​രു ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

