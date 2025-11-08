Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 7:17 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 7:17 PM IST

    മദീനയിലെ 'ഗർസ് കിണറി'ന് ചുറ്റുമുള്ള സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ പൈതൃക അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു

    സന്ദർശകകേന്ദ്രം പണിയാൻ പദ്ധതി
    ഗർസ്​ കിണർ

    Listen to this Article

    മദീന: സാംസ്കാരിക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങൾക്കായുള്ള സന്ദർശകകേന്ദ്രം നിർമിക്കുന്നതിനായി മദീനയിലെ ഗർസ് കിണറിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൈതൃക അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചു. ഇതിനുള്ള അംഗീകാരം അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജാസർ അൽ ഹർബഷ് നൽകി.

    റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി ഹെറിറ്റേജ് അതോറിറ്റി സ്ഥലമുടമകൾക്ക്​ നഷ്​ടപരിഹാരം നൽകും. തീരുമാനത്തിനെതിരെ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാര ബോർഡിൽ അപ്പീൽ നൽകാം. കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യണം.

    പ്രവാചക​ന്റെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘ഗർസ് കിണർ’. ഖുബാഅ് പള്ളിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 1500 മീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി അൽഅവാലി ഡിക്ട്രിക്റ്റിൽ പ്രവാചക പള്ളിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മദീനയിൽ പ്രവാചക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രപരവും പുരാവസ്തുപരവുമായ ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളിൽ ഒന്നായതിനാൽ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തി വികസിപ്പിച്ച ഈ സ്ഥലം കാണാൻ നിരവധി സന്ദർശകരാണ് എത്തുന്നത്. 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കുഴിച്ചെടുത്ത പ്രസിദ്ധ ചരിത്ര സ്മാരകമാണിത്.

    ഗർസ് കിണർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതി മദീന വികസന അതോറിറ്റി നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിണറി​ന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ മാറ്റുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കിണറിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും കല്ലുകൾ പാകിയ നടപ്പാതകൾ, സ്വീകരണ സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രവാചക​ന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ കിണറി​ന്റെ കഥയും അതി​ന്റെ പ്രാധാന്യവും വിവരിക്കുന്ന ബഹുഭാഷാ വിവര ബോർഡുകളിലൂടെയും സന്ദർശക അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കാൻ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു


    TAGS:Saudi NewsProphethistorical monumentHeritage AuthorityArcheology Museum
    News Summary - Heritage Authority takes over private buildings around 'Gars Well' in Medina
