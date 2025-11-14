Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കുന്നു

    ടൂറിസം അതോറിറ്റിയും എയർപോർട്ട്​ ക്ലസ്​റ്ററുമായി ധാരണ
    വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണപത്രത്തിൽ സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയും സെക്കൻഡ് എയർപോർട്ട് ക്ലസ്​റ്ററും ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ ഹെലിപാഡുകൾ നിർമിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള ധാരണപത്രത്തിൽ സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റിയും സെക്കൻഡ് എയർപോർട്ട് ക്ലസ്​റ്ററും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാരം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യോമയാന, ടൂറിസം മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം.

    വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ ഹെലിപാഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, അതുവഴി വിനോദസഞ്ചാര ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും സന്ദർശകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ധാരണപത്രത്തി​ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

    രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും വൈവിധ്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു ടൂറിസം അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുക, അതിനായി യാത്രക്കാരുടെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു വകുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്​ കരാറിന്​ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. ‘വിഷൻ 2030’​ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെ യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സൗദിയിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    tourist places Saudi Tourism Authority aviation sector helipads
