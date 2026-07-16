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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:41 AM IST

    നാ​ല് സൗ​ദി പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

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    റി​യാ​ദി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് തു​ട​രും
    നാ​ല് സൗ​ദി പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യ്ക്കും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബാ​ഹ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​െൻറ​യും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​െൻറ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ച​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലും പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 49 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും, ദ​മ്മാ​മി​ൽ 46 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും, റി​യാ​ദി​ൽ 45 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ന് പു​റ​മെ, ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ത​ബൂ​ക്ക് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Heavy rain, thunderstorms likely in four Saudi provinces
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