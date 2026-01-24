Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:09 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വേ​ഗ​ത്തിൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.​ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്കും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ച​ക്കു​മാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത.​താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​വീ​ശി​യേ​ക്കാം.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ (എ​ൻ.​സി.​എം) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ത​ബൂ​ക്ക്, നി​യോം, തൈ​മ, ഹ​ഖ്ൽ, അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല, ഹാ​ഇ​ൽ, ഖ​സീം, മ​ദീ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ദ​മ്മാം, ജു​ബൈ​ൽ, അ​ൽ അ​ഹ്സ, ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്വി​ൻ, ഖ​ഫ്ജി, നു​ഐ​രി​യ, ഖ​ത്വീ​ഫ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ക്ക ന​ഗ​രം, ജി​ദ്ദ, റാ​ബി​ഘ്, ഖു​ലൈ​സ്, ബ​ഹ്റ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക​ന​ത്ത​തോ മി​ത​മാ​യ തോ​തി​ലോ മ​ഴ പെ​യ്​​തേ​ക്കാം.​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ, ‘അ​ൻ​വാ​അ്’ (Anwaa) ആ​പ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ൻ.​സി.​എം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsmeteorological departmentHeavy Rain
    News Summary - Heavy rain likely in Saudi Arabia until Sunday; Meteorological Center issues warning
    Similar News
    Next Story
    X